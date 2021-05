Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente de trânsito na Zona Norte de Manaus

Uma pessoa morreu vítima de acidente de trânsito na manhã deste domingo (23) na Avenida Passarinho, localizada na Zona Norte de Manaus.

Informações preliminares indicam que uma motocicleta que estava em alta velocidade atingiu um veículo de modelo Kwid, que estava parado no sinal, de quem vinha no sentido Nova Cidade.

O condutor da motocicleta caiu próximo a uma arribanceira do igarapé local e veio a óbito. A pessoa que estava na garupa foi arremessada com com o impacto da batida.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas para providência dos procedimentos cabíveis.

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

Comentarios