O sorteio do concurso 2537 da Mega-Sena, com prêmio principal de R$ 64.250.536,09 milhões foi realizado pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (9). E uma aposta do Guarujá (SP) faturou sozinha o prêmio acumulado.

Os números sorteados foram: 12 – 24 – 26 – 31 – 37- 48.

94 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 55.876,02. Os 9.282 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 808,37 cada.

Por G1