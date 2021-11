‘Um Sonho de Natal’ apresenta edição inédita com Fábrica de Chocolate

Em sua 20ª edição, ‘Um Sonho de Natal’ apresenta ao público este ano uma montagem inédita que vai mergulhar nos encantos de uma famosa Fábrica de Chocolate. Com um show de luzes, cores e personagens fascinantes, o evento acontece de 11 a 26 de dezembro.

O espetáculo acontece em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, situada na Avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, e na Nova Tabernáculo Batista, localizada na Avenida Japurá, bairro Cachoeirinha. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A classificação etária é livre.

Desta vez, o culto natalino que faz parte do Calendário Oficial de Manaus traz uma adaptação da famosa obra de Roald Dahl (1964). “Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate” narra a história de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A trama se passa em um cenário de pós Segunda Guerra Mundial, em uma cidade isolada na Bélgica, chamada “Forest”, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica.

A peça apresenta um mix artístico de teatro, dança, balé, patins artístico, percussão, artes circenses, fantoches e orquestra. Conta ainda com a tradicional “Árvore de Natal Humana”, que reúne mais de 90 vozes e trilhas emocionantes.

“Já estivemos na África, num Castelo, numa Fábrica de Brinquedos e no Circo. Este ano, estaremos na Fábrica de Chocolate, misturando a alegria dos doces com a alegria do Natal, para encantar o público de Manaus e também do Brasil e do mundo, através do nosso canal no YouTube”, diz o pastor Leandro Caiado, diretor geral da peça.

Ressaltando que o espetáculo é produzido por voluntários, Leandro Caiado garante que a produção vai surpreender até mesmo o mercado profissional. “Este ano, temos uma peça completamente nova, com uma fábrica que não produz apenas chocolates, mas também produz sonhos. No texto original, quem visita a fábrica pode ganhar um prêmio. Da mesma forma, quem visita Um Sonho de Natal com certeza ganhará um prêmio, que não é uma Mercedes, e sim a alegria verdadeira”, registra Caiado.

Tanto na Nova Igreja Batista quanto na Nova Tabernáculo Batista as apresentações ocorrerão nos mesmos dias e horários. Nos dois locais, a estreia acontece dia 11 de dezembro (sábado), às 17h e 20h. O enredo apresentado ao público em ambos os endereços será o mesmo. As apresentações seguem até o dia 26 de dezembro, mas, na véspera de Natal, dia 24, não haverá culto natalino.

