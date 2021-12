Um mês após morte de Marília Mendonça, Maraísa mostra conversa com a amiga

A morte de Marília Mendonça (1995-2021), vítima de um acidente aéreo, completa um mês neste domingo (5). A cantora Maraísa, uma das pessoas mais próximas de Marília, demonstrou sua saudade e fez uma declaração de amor ao publicar o trecho de uma das últimas conversas que elas tiveram.

Pela ferramenta Stories, do Instagram, Maraísa publicou o print de uma conversa de WhatsApp de um grupo que tinha com a irmã, Maiara, e Marília. As três haviam criado um projeto juntas, a parceria chamada de Patroas.

As mensagens, enviadas por Marília em 8 de outubro, se referem a uma entrevista que as três deram sobre o projeto musical. “Fiquei pensando o quanto a gente se desgastou sobre esse assunto. As inúmeras ligações, reuniões, o stress. Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Meninas, o mundo é pequeno demais pra nós três”, disse ela.

Ao divulgar o trecho, Maraísa comentou: “Um mês sem você… Te amo”. Neste domingo, as irmãs também farão homenagem a Marília durante o Fantástico. Será a primeira entrevista da dupla desde a morte da amiga. Elas cantarão junto com o irmão de Marília. “Vai ser emocionante”, prometem na chamada do jornalístico.

Em 5 de novembro, a aeronave em que Marília Mendonça e outras quatro pessoas estavam bateu em cabos da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) em Caratinga (MG). A cantora realizaria um show no município. Ela, o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, morreram.

fonte: Notícias da TV

