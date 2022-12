Um ano após sua morte, Marília Mendonça é a mais ouvida de 2022 no Spotify

Um ano após a morte de Marília Mendonça (1995-2021), a Rainha da Sofrência continuou sendo a artista mais ouvida do Spotify no Brasil. Ela lidera o ranking dos cinco artistas mais ouvidos no país, divulgado nesta quinta-feira (30), como parte da já tradicional -e esperada- retrospectiva do Spotify.

Atrás da cantora goiana, que já atingiu a marca em 2020, estão a dupla Henrique e Juliano; Jorge e Mateus, Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa. Em geral, o sertanejo foi o ritmo mais popular do ano. O sertanejo pop foi o ritmo musical mais escutado do ano, seguido por funk carioca, sertanejo universitário, sertanejo e arrocha.

As músicas mais ouvidas do ano refletem o top cinco composto por artistas sertanejos, mas traz músicas em outros estilos com Pedro Sampaio e Xamã. “Mal Feito – Ao Vivo”, de Hugo e Guilherme, conquistou o primeiro lugar, seguido por “Malvadão 3”, de Xamã, e “Vai Lá Em Casa Hoje”, de George Henrique e Rodrigo, “Molhando o Volante”, de Jorge e Mateus e “Dançarina”, de Pedro Sampaio.

Quanto aos podcasts mais ouvidos do Brasil, a lista é composta por Podpah em primeiro lugar, seguido de A Mulher da Casa Abandonada, apresentado por Chico Felitti, Mano a Mano, de Mano Brown, Café da Manhã, uma parceria do Spotify com a Folha, e Psicologia na Prática.

O ranking internacional de artistas mais ouvidos conta com Bad Bunny, Taylor Swift, Drake, The Weeknd e BTS. Já as músicas mais escutadas foram “As It Was”, de Harry Styles, “Heat Waves”, da banda Glass Animals, “STAY (with Justin Bieber)”, de The Kid LAROI, “Me Porto Bonito” e “Tití Me Preguntó” de Bad Bunny.

FOLHAPRESS