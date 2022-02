Últimas vagas para curso técnico de rádio e TV são divulgadas pelo Senac-AM

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) divulga as últimas vagas para o curso técnico em Rádio e TV, para a turma da manhã (8h às 12h). Os interessados podem efetuar inscrição no site (www.am.senac.br) ou na unidade da Chapada, na Avenida Darcy Vargas, 288. O investimento é de parcelas de R$ 330.

O curso técnico tem carga horária de 832h, que é dividida em 12 blocos com as seguintes disciplinas: desenvolver projetos de audiovisual; produzir programas em multiplataformas; realizar locução em diversas mídias; operar equipamentos e sistemas de áudio; montar e operar equipamentos de vídeo e projeto integrador I.

Além das disciplinas da primeira fase, o aluno também irá aprender sobre: produzir iluminação para audiovisual; editar e finalizar mídia audiovisual; realizar programação musical; tratar e executar registro sonoro; prática supervisionada e o projeto integrador II.

O profissional formado no Curso Técnico em Rádio e Televisão poderá trabalhar em empresas de radiodifusão, produtoras e estúdios de áudio e vídeo, agências de notícia, provedores de internet bem como poderá empreender em seu negócio próprio, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

O técnico estará apto para auxiliar no processo de criação, produção e veiculação de programas radiofônicos e televisivos; atuar na montagem de filmes, videotapes, trilhas, vinhetas, jingles, spots e aplicação de efeitos especiais; sugerir pauta para redação do veículo de comunicação e centrais de produção jornalística; operar equipamentos analógicos e digitais de estúdio de gravação.

Empregabilidade

Para o egresso do curso técnico em Rádio e TV, Patrickson Duarte, a formação no Senac AM o permitiu adentrar o mercado da comunicação antes mesmo de começar a faculdade na área. Atualmente, ele é estudante de jornalismo e atua como estagiário na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Para ele, o técnico é essencial para quem quer atuar na comunicação.

“Foi graças ao curso técnico que eu pude ter as minhas experiências dentro da área de uma forma tão prematura, antes mesmo de dar início a faculdade. Para você ter uma noção da importância do curso, eu já no segundo período de faculdade consegui trabalhar em uma grande emissora de TV, na produção de uma programa diário, que é veiculado no horário do almoço. Foi um grande desafio”, conta Duarte.

Senac no AM

Em nível nacional, o Senac é administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), hoje, gerida pelo amazonense José Roberto Tadros. Com 76 anos de atuação no Amazonas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial está presente em Manaus e nas cidades de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tefé e Coari.

*Com informações da assessoria