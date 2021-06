Última ‘Superlua’ de 2021 acontece nesta quinta-feira (24)

Última Superlua de 2021, a “Lua de Morango”, vai acontecer nesta quinta-feira (24). As duas oportunidades anteriores para ver uma superlua aconteceram em abril e maio deste ano. Segundo o site do Olhar Digital, assim como nas luas “rosadas” ou de “sangue” nos meses anteriores, a de “Morango” não vai ter nenhuma grande mudança na aparência.

O apelido da última superlua é derivado de tradições indígenas norte-americanas, , que marcavam a passagem do tempo de acordo com as luas cheias e, para diferenciá-las, lhes associavam nomes relacionados a fenômenos que ocorrem aqui na Terra na mesma época. Ainda de acordo com o Olhar Digital, a “Lua de Morango” está relacionada ao amadurecimento de morangos selvagens, que ocorre no final de junho.

A “Lua de Morango” diferente das anteriores aparecerá um pouco maior no céu por causa de sua proximidade com o planeta Terra. A definição de superlua acontece no momento que ela está mais perto da Terra (o Perigeu) em sua órbita. Segundo o Olhar Digital, o Perigeu acontecerá às 6h54 (horário de Brasília) na quarta-feira (23), mas a Lua Cheia só ocorre mais de um dia depois, às 15h39 da quinta-feira (24).

Para ver a “Lua de Morango” bastar olhar para o leste a partir do momento do por do sol, por volta das 18h30 (no horário de Brasília),quando a lua irá surgir no horizonte ao leste.

Aplicativos que ajudam a olhar a superlua

Para saber o momento exato do pôr do sol em sua cidade, usuários do Android podem perguntar ao Google.

Os usuários de iPhone podem usar o Bússola, que é parte do iOS. Para Android, uma boa opção é o Apenas uma bússola, da PixelProse SARL, que é bonito, simples, gratuito e, mais importante, sem anúncios.

FONTE: D24AM

