Última campanha do ano das Superdoadoras será neste sábado, no Hemoam

A última campanha do ano em favor da doação de sangue promovida pelo grupo Superdoadoras será realizada neste sábado (17/12), a partir das 7h, na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul, e conta com apoio da Distribuidora Atem. Quem fizer a doação de sangue nesse dia ganhará uma camisa das Superdoadoras.

A campanha começou no início de novembro com doações direcionadas a pacientes que precisavam de sangue para realização de cirurgias ou tratamentos específicos. Mais de 60 pessoas receberam bolsas de sangue. Neste sábado, será o encerramento da campanha.

“A lista de pacientes que precisam de doação de sangue é atualizada todos os dias. Por isso, se você quer fazer uma boa ação neste final de ano, venha doar sangue neste sábado e ajude quem está precisando”, diz a coordenadora da campanha, fonoaudióloga Silvana Reis.

A Distribuidora Atem apoiou todas as edições das campanhas de doação das Superdoadoras deste ano. “Esta é uma causa de extrema relevância porque salva vidas. A Atem apoia esta iniciativa e espera, com isso, estimular a formação de mais voluntários para esta causa”, afirma a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem Participações, Paula Vieira.

SERVIÇO

O quê: Encerramento da Campanha de Doação de Sangue das Superdoadoras

Quando: sábado, 17/12, das 7h às 16h

Onde: Hemoam – Av. Constantino Nery, 4397 – Chapada, Manaus – AM, 69050-001