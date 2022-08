UFC 278: José Aldo é consolado pela mulher após derrota para Merab Dvalishivili

Nos momentos mais difíceis da vida, é que esperamos um afago ou abraço da família e de pessoas próximas. Após a derrota para Merab Dvalishivili no UFC 278, que aconteceu no último sábado (20), o ex-campeão dos penas e lenda do MMA José Aldo foi consolado pro sua Vivianne nos bastidores do espetáculo, que foi realizado em Salt Lake City (EUA).

A derrota para Merab pode ter sido uma das últimas, ou até a última luta da carreira de Aldo. Em entrevista à ESPN antes do UFC 278, o lutador brasileiro disse que pretendia vencer o georgiano, lutar pelo cinturão dos galos (até 61,2kg) e, logo em seguida, se aposentar como campeão. Com o revés para o parceiro de treinos do atual líder da categoria, Aljamain Sterling, o ex-campeão dos penas pode decidir interromper sua carreira antes do momento planejado.

Emotional moment between Aldo and his wife after his loss at #UFC278 pic.twitter.com/CUPVhHmJiY — ESPN MMA (@espnmma) August 21, 2022

Atleta do UFC desde 2011, José Aldo já chegou ao evento como campeão da divisão até 65,7kg, posto que ocupou até dezembro de 2015, quando foi nocauteado por Conor McGregor em apenas 13 segundos. O brasileiro retomou o título em 2016 e, logo em seguida, foi destronado novamente, dessa vez por Max Holloway.

Em dezembro de 2019, Aldo decidiu migrar da categoria que lutou durante toda a carreira e foi para a divisão dos galos. Após duas derrotas seguidas, sendo uma em disputa de cinturão, o manauara embalou na nova faixa de peso e chegou a marcar três triunfos seguidos, até a derrota para Merab no UFC 278. O atleta tupiniquim possui um cartel de 31 triunfos e oito reveses no esporte.

Por Super Lutas