UFAM se coloca à disposição para ajudar amazonense que tirou nota 1000 na redação do Enem

O Departamento de Assistência Estudantil (Daest) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) se colocou à disposição para auxiliar a jovem Rilary Manoela Coutinho, que obteve nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), caso ela seja aprovada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Moradora do município de Itapiranga (a 340 quilômetros de Manaus), Rilary, que sonha cursar engenharia civil, corre o risco de não iniciar o ensino superior, em virtude da falta de condições financeiras da família, que não dispõe de recursos para que ela possa se mudar para Manaus para estudar.

No site da Ufam, o Daest além de parabenizar Rilary, informa que o departamento dispõe de editais de apoio àqueles universitários em vulnerabilidade socioeconômica, ofertando auxílio-acadêmico, auxílio-moradia, auxílio-residência universitária, auxílio-inclusão digital, auxílio-creche e auxílio-material acadêmico de alto custo, com o objetivo de garantir a permanência do discente na universidade.

A Ufam possui nove Restaurantes Universitários (Rus) que oferecem refeição subsidiada à comunidade discente e gratuidade no café, almoço e jantar aos alunos que recebam os auxílios da instituição.

Esta é a segunda vez que a jovem se vê no dilema de perder a vaga na faculdade pública, devido a questão financeira. Em 2022, Rilary foi aprovada no curso de engenharia de materiais da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), entretanto, o percurso entre Manaus e Itapiranga – 5 horas de viagem –, e o custo diário com passagem – uma vez que a jovem não tem familiares na capital – ao valor de R$ 78, inviabilizaram os estudos.