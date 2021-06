UEA libera gabaritos do Vestibular 2020/2021

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) liberou os gabaritos do Vestibular 2020 acesso 2021, que foi realizado nos dias 30 e 31 de junho.

Veja os gabaritos

Os recursos relacionados ao gabarito deverão ser formulados no Portal da Fundação Vunesp, no prazo de até dois dias úteis da divulgação dos gabaritos.

A divulgação do resultado do vestibular será feita no dia 7 de julho, junto com o edital de matrícula.

Como foi o Vestibular 2020/2021?

Após os adiamentos da prova por conta da pandemia, a UEA aplicou o vestibular no fim de maio, seguindo o protocolo de biossegurança da pandemia. Eram esperados 26.903 candidatos, mas a UEA informou que 13.099 participantes faltaram, registrando 48.84% de abstenção no exame.

Os candidatos passaram por 84 questões objetivas de conhecimentos gerais no primeiro dia de provas. No segundo dia foram 36 questões objetivas com disciplinas específicas ao curso escolhido e uma redação.

A oferta da UEA para o vestibular foi de 1.778 vagas, sendo 1.059 para a capital, 467 para o interior, 99 para alunos indígenas e 153 para pessoa com deficiência (PcD).

Veja aqui os cursos mais concorridos

Fraude

Possíveis imagens da prova realizada no primeiro dia do vestibular foram vazadas e houve denúncia de fraude na realização do processo seletivo. Em nota, a UEA informou que não houve irregularidades e que a situação está sendo investigada.

SIS 2020

As provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020 foram aplicadas hoje para todas as etapas. Estão sendo oferecidas 1.014 vagas na modalidade seriada. Saiba mais sobre o SIS!

Para mais informações acesse o Site da Vunesp ou consulte o edital.

