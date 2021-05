UEA e SEMED lançam livro digital sobre formação de professores e professoras

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), por meio do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação (Lepete/UEA) e da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM/SEMED), realizam a live do lançamento do livro digital “Formação de professores e professoras: Lugares, Saberes e Subjetividades”, nesta terça-feira (4), no canal da TV Lepete no YouTube, às 15h, onde ocorrerá uma Roda de Conversa com os autores do livro.

Organizado pelas professoras da UEA, Eglê Betânia Wanzeler e Maria Quitéria Afonso, o livro constitui-se do conjunto das experiências resultantes do curso de Especialização em Gestão de Projetos e Formação Docente, que faz parte do projeto Oficina de Formação e Serviço (OFS) realizado em oito escolas da rede municipal de Manaus, nas quais influem escolas nas zonas rural e ribeirinha. A partir do curso, foram gerados artigos científicos e relatórios que, posteriormente, deram vida à obra. Foram incluídos no livro 98 artigos e resumos dessas experiências.

O objetivo do curso de Especialização em Gestão de Projetos e Formação Docente foca em construir uma formação continuada de professores em serviço dentro da escola. Essa construção é feita através de pesquisa-ação colaborativa, que oferta nas escolas conteúdos de reflexão teórica sobre a prática, a fim de promover a formação continuada da instituição, mas com respeito à realidade de cada órgão. Cada escola participante produziu o próprio projeto formativo a partir das necessidades e demandas que foram problematizadas ao longo de dois anos de trabalho.

“O processo para concepção da obra nasce a partir da ideia de que o que a escola produz precisa ser respeitado, reconhecido e estar numa relação de simetria. Não há hierarquia entre o saber científico da universidade e o saber pedagógico da escola. Ambos têm o mesmo potencial de reflexão sobre a vida e a sociedade. É muito importante que os resultados produzidos pela universidade e a escola cheguem a todos”, ressalta a professora Eglê, que é coordenadora do Lepete. A professora comenta ainda, que a obra é destinada, de maneira geral, a trabalhadores e pesquisadores da rede de educação, para observar o que e como os colegas produzem.

O livro é gratuito e poderá ser conferido na plataforma de periódicos da UEA, pelo link: https://www2.uea.edu.br/ modulo/revista/periodicos.html

Link do YouTube: https://www.youtube.c om/channel/UCrDR0qMQe9XBXSVVPE 1LMNg

