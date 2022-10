UEA divulga seleção para Mestrado em Educação em Ciências na Amazônia

O Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências na Amazônia da Universidade do Estado do Amazonas (PPGEEC/UEA) divulga o edital do processo seletivo para o curso de Mestrado em Educação em Ciências na Amazônia. As inscrições podem ser feitas de terça-feira (18) até o dia 22 de novembro. Ao todo, são ofertadas 22 vagas, considerando cada linha de pesquisa, sendo cinco reservadas para candidatos com Necessidades Especiais.

Os interessados devem efetuar a inscrição por meio do preenchimento e envio do formulário (em anexo) para o endereço eletrônico: selecaoppgeecuea2022@outlook.com. No ato da inscrição devem ser anexados os documentos originais, exigidos no edital.

Os interessados podem consultar o edital da seleção, disponível on-line por meio do link https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=6882.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo está dividido em quatro etapas, iniciando com a homologação e a verificação das inscrições efetuadas. A segunda etapa consiste em prova escrita (presencial), a ser realizada no dia 7 de dezembro, das 14h às 17h, na Escola Normal Superior (ENS), no bairro Chapada. O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência e ter documento original com foto.

Já a terceira etapa consiste em prova oral, remota e gravada, conforme os critérios descritos no item 6.3 do edital. A quarta e última etapa é a avaliação do Curriculum Lattes, que levará em conta os documentos comprobatórios apresentados pelo candidato.

Assessoria