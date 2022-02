UEA afasta professor investigado por enviar mão e placentas de Manaus para Singapura

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) afastou por 30 dias o professor de Anatomia Helder Bindá Pimenta, da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA), investigado por enviar órgãos humanos de Manaus para Singapura, na Ásia.

A UEA por meio de uma nota determinou o afastamento cautelar do professor investigado e da ação de busca e apreensão no laboratório supracitado, a Reitoria da UEA cumpriu a ordem judicial e determinou a abertura de sindicância para a apuração dos fatos e responsabilidades.

O afastamento veio após a Polícia Federal deflagrar nesta terça-feira (22) a Operação Plastina, por meio da qual são investigados fatos relacionados a possível prática do crime de tráfico internacional de órgãos humanos.

Tráfico de órgãos

Dois mandados de busca e apreensão foram feitos nesta terça-feira (22) sendo um na residência do professor e outro no Laboratório de Anatomia da ESA/UEA, além de um mandado de afastamento de função pública. Segundo as investigações da PF, o professor enviou órgãos humanos plastinados de Manaus para Cingapura.

Há indícios de que foi postada uma encomenda contendo uma mão e três placentas de origem humanas cujo destinatário é um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de natureza humana.

As informações são do D24am.