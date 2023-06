Ucrânia: ataque russo a restaurante deixa 9 mortos e 50 feridos

Um ataque russo a um restaurante da cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, deixou nove pessoas mortas e mais de 50 feridas, nessa terça-feira (27). Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros durante as operações.

Além do restaurante, imóveis ao entorno também foram atingidos pelo ataque, como prédios, estabelecimentos comerciais, veículos e uma agência de correios.

“Os corpos de nove pessoas, incluindo três menores de idade, foram recuperados dos escombros e 56 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança nascida em 2022”, informou o Serviço de Emergências da Ucrânia no Telegram .

A explosão atingiu o restaurante Ria Pizza, local geralmente frequentado por soldados e jornalistas na cidade.

Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia lançou dois mísseis terra-ar S-300 contra Kramatorsk, que, antes da guerra, tinha 150 mil habitantes.

Segundo a agência de notícias AFP , três colombianos foram levemente feridos no bombardeio: o ex-comissário de paz Sergio Jaramillo, o escritor Héctor Abad Faciolince e a jornalista Catalina Gómez.

Eles jantavam no restaurante com uma escritora ucraniana que está em “condição crítica por uma lesão na cabeça, provavelmente provocada pelos estilhaços de vidro e vigas”, conforme comunicado.