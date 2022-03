Ucrânia afirma que ataque destruiu navio russo no porto de Berdyansk

Nesta quinta-feira (24), os militares ucranianos anunciaram que destruíram o navio de transporte russo Orsk no porto de Berdyansk. Vídeos de vários ângulos que circularam nas redes sociais mostram explosões e nuvens de fumaça subindo sobre um navio no porto. A cidade ucraniana no Mar de Azov é ocupada pelas forças russas e o porto tem sido usado para trazer equipamento militar e suprimentos para a guerra contra a Ucrânia. Não foi possível verificar imediatamente se as explosões resultaram de um ataque ucraniano ou outra causa.