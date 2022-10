Ucrânia acusa Rússia de planejar explosão contra barragem em Kherson

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está planejando uma explosão contra uma grande barragem na usina hidrelétrica de Nova Kakhovka, no rio Dnipro território ocupado de Kherson .

De acordo com ele, um possível ataque à região seria um “desastre histórico” que pode inundar mais de 80 lugares, incluindo a própria cidade de Kherson.

O suposto plano foi relatado pela Ucrânia em um momento em que o país avança na tentativa de recuperar o controle do território e 14 dias após uma explosão derrubar parcialmente uma ponte estratégica na Crimeia.

A Rússia acusou a Ucrânia do ataque, que, por sua vez, não assumiu a autoria da explosão . Nas redes sociais, porém, autoridades ucranianas comemoraram a destruição da ponte que liga as duas regiões.

“Se terroristas russos explodirem esta barragem, mais de 80 assentamentos, incluindo Kherson, estarão na zona de inundações rápidas. Centenas de milhares de pessoas podem ser vítimas disso”, disse Zelensky no Conselho Europeu.

O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos EUA, havia alertado anteriormente que a Rússia pode estar se preparando para fazer um “ataque de bandeira falsa” contra a usina hidrelétrica de Kakhovka para tentar incriminar a Ucrânia.

“Os militares russos podem acreditar que a ruptura da barragem poderia cobrir sua retirada da margem direita do rio Dnipro e impedir ou atrasar os avanços ucranianos através do rio”, afirmou o instituto no início de outubro, de acordo com o portal Sky News .

No começo do mês, uma explosão derrubou parcialmente uma ponte estratégica na Crimeia e paralisou o tráfego essencial para a Rússia, deixando três mortos .

Sem acusar diretamente Kiev, a Rússia afirmou já ter identificado o motorista do caminhão-bomba que supostamente causou a detonação, e o porta-voz do Kremlin confirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a criação de uma comissão para esclarecer os fatos.

Segundo Moscou, a explosão incendiou sete petroleiros transportados por um trem e derrubou duas pistas de carros da gigantesca estrutura rodoviária e ferroviária, inaugurada por Putin em 2018. Duas faixas de veículos foram danificadas, embora o arco da ponte, implantado sobre o Estreito de Kerch, não tenha sido afetado.

Por iG