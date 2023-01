UBSs de Manaus vão ofertar aplicação de DIU gratuitamente

MANAUS — Manaus passou a ofertar a implantação do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre em nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em mulheres. A aplicação do método contraceptivo é feita de forma gratuita. Confira os locais que oferecem o serviço na capital.

O objetivo da ação é evitar gestações inesperadas e que podem causar risco à vida da mãe e do bebê.

A enfermeira Gerda Costa, técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, explicou que as mulheres interessadas em fazer a inserção do contraceptivo devem realizar o agendamento mediante apresentação do documento de identificação original com foto, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS).

“O DIU de cobre é um método que previne a gravidez sem utilizar hormônios, não interfere na lactação e possui um tratamento efetivo e de longa duração, podendo ficar no organismo da mulher por até 10 anos. Esse dispositivo pode ser inserido em qualquer dia do ciclo menstrual, desde que sejam descartadas a gravidez da usuária, a presença de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) não tratadas, não fazer uso de anticoagulante e não ter distúrbios de coagulação”, disse.

Em Manaus, o serviço gratuito está disponível em nove unidades básicas de saúde e na Maternidade Dr. Moura Tapajóz. Confira:

Zona Norte

USF Áugias Gadelha: Rua A, s/n, Conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 11h

Zona Leste

USF José Avelino Pereira: Rua Cravinho, s/n – João Paulo

Agendamento presencial – Segunda, terça e sexta-feira – 7h às 17h

Acolhimento – segunda a sexta-feira – 8h às 17h

Zona Sul

USF Megumo Kado: Rua Inocêncio de Araújo, 51 – Educandos

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

Agendamento presencial – Segunda à sexta-feira – 8h às 16h

Agendamento presencial – Segunda à sexta-feira – 7h às 17h

Zona Oeste