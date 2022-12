UBSs da prefeitura terão horário de funcionamento especial por conta do Natal

MANAUS — A Prefeitura de Manaus informa que, em decorrência das festividades do Natal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão prestar atendimento à população até as 17h desta sexta-feira, 23/12, incluindo as unidades de horário ampliado, e o funcionamento será retomado normalmente na segunda-feira, 26/12.

As unidades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) seguem o decreto de 21 de dezembro de 2022, publicado na edição 5.488 do Diário Oficial do Município (DOM), e funcionam nesta sexta-feira, 23/12, apenas até o meio-dia.

Os serviços que terão o atendimento mantido, sem nenhuma alteração na sexta-feira e durante todo o fim de semana, são a Maternidade Dr. Moura Tapajós (MMT) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que funcionam em regime de plantão de 24 horas; e o Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo), que funciona diariamente das 8h às 16h, por meio do número (92) 98842-8437.

Além disso, a clínica da família Carmem Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, que funciona aos fins de semana e feriados, ofertará atendimentos de atenção primária das 8h às 18h, além da profilaxia da raiva humana.