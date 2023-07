UBS Móvel da Semsa inicia atendimentos na comunidade América do Sul, na zona Norte

A Prefeitura de Manaus informa que, a partir de segunda-feira, 10/7, a Unidade Básica de Saúde Móvel 01 (UBSM) vai iniciar sua programação de atendimentos da atenção básica na comunidade América do Sul, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte da capital.

A UBS Móvel da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ficará instalada na rua Trinidad e Tobago, no 47, pelo período inicial de duas semanas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

A população que reside naquela região terá acesso a consultas médicas com clínico geral e de enfermagem, atendimento odontológico, coleta do exame colpocitológico (preventivo do câncer do colo do útero), dispensação de medicamentos, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, salienta o papel estratégico das UBSs Móveis nos vazios assistenciais de saúde e elogia o empenho das equipes em prestar atendimento onde a população mais tem demandas na área da saúde.

“As equipes das unidades móveis têm um papel fundamental nos atendimentos da atenção básica, porque permitem que os usuários possam resolver suas demandas de forma rápida e prática sem a necessidade de percorrer longas distâncias. É um serviço essencial”, destaca.

A UBSM 01, que estava na comunidade Itaporanga, na zona Norte, realizou 626 atendimentos divididos entre consultas médicas e de enfermagem, odontologia, coleta de exames e outros, para os moradores daquela região.

Atendimento das outras UBSM

A Semsa informa que a UBS Móvel 02 continua na avenida Marginal Direita, 45, Cidade Nova, na zona Norte, até o mês de agosto, enquanto a UBS Móvel 03 prossegue dando apoio à Unidade de Saúde da Família Lindalva Damasceno, na rua 7, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

A UBSM 04 também continua na rua Canadá, 276, na comunidade Nova Vitória, no bairro São José Operário, na zona Leste.

Ao buscar pelos serviços de saúde o usuário precisa ter em mãos RG, CPF e Cartão do SUS (CNS).