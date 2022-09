UBS Móvel da Prefeitura oferta serviços no bairro São José a partir de hoje

A Prefeitura de Manaus mobilizou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel para prestar assistência aos moradores do bairro São José, zona Leste, a partir desta segunda-feira, 26/9. A UBS Móvel 04 está instalada na rua Rio Ribeira, 95-1, e a previsão é que os serviços sejam ofertados até o dia 7/10.

As unidades móveis são coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e realizam as atividades, inicialmente, pelo período de 15 dias em cada localidade. A estrutura funciona de 8h às 16h, com sistema de livre demanda.

“As UBSs Móveis estão posicionadas de forma estratégica para garantir que toda a população da cidade de Manaus seja beneficiada com os serviços da Atenção Primária à Saúde, voltados para todos os públicos, como mulheres, crianças e idosos. Nosso objetivo é facilitar o acesso e possibilitar que essas pessoas sejam assistidas perto de casa, sem precisar se deslocar para tão longe”, afirma a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

A titular da Semsa orienta que a população busque o serviço portando RG, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). No local, o público poderá ter acesso a consultas com clínico geral e de enfermagem, coleta de exame preventivo, dispensação de medicamentos e inserção ou consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

As demais unidades seguem nos endereços da semana passada: a UBS Móvel 01 está em frente à escola estadual Letício de Campos Dantas (Rua das Colhereiras, s/nº, comunidade Fazendinha, Cidade Nova, zona Norte); a UBS Móvel 02 está em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria de Mattias (rua Pico das Águas, 404, São Geraldo, zona Centro-Sul); e a UBS Móvel 03, nas dependências da UBS Lindalva Damasceno (Rua Sete, s/nº, Tarumã, zona Oeste).