UBS Móvel da prefeitura inicia atendimentos na comunidade Fazendinha

MANAUS — A Prefeitura de Manaus iniciou os atendimentos, nesta segunda-feira, 19/9, no novo endereço da Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel 01, na comunidade Fazendinha, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a estrutura atende à população, das 8h às 16h, e a previsão é que siga no local até o dia 30 deste mês.

A UBS Móvel 01 foi instalada em frente à escola estadual Letício de Campos Duarte, na rua das Colhereiras. Para ter acesso aos serviços ofertados, os usuários precisam levar documento de identidade com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), sem necessidade de agendamento.

O chefe do Núcleo de Programas de Saúde Móvel da Semsa, Felipe Dionísio, informa que a UBS Móvel disponibiliza consultas com médicos e enfermeiros, dispensação de medicamentos, coleta de exame preventivo, e consulta e inserção de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

Dionísio destaca que o papel das unidades móveis é garantir que o cuidado com a saúde da população seja facilitado em “vazios assistenciais”, áreas que são mais distantes das unidades fixas. O planejamento da Semsa mantém as UBSs Móveis em cada localidade por, ao menos, 15 dias, até que sejam deslocadas a outro ponto.

“O objetivo da secretaria é garantir a promoção da saúde da população, e facilitar o acesso aos serviços disponibilizados pela Semsa. Quem não tem uma UBS próxima de casa, pode aproveitar a passagem das UBSs Móveis para atualizar alguma consulta ou exame pendente”, explicou Felipe Dionísio.

As outras três UBSs Móveis seguem com os serviços nos mesmos endereços da semana passada: UBS Móvel 02 está próxima ao Museu da Amazônia (Musa), na rua Beija-Flor, 600, bairro Jorge Teixeira, zona Leste; a UBS Móvel 03 está nas dependências da UBS Lindalva Damasceno, na rua 7, bairro Tarumã, zona Oeste; e a UBS Móvel 04 na Avenida Magalhães, 203, Gilberto Mestrinho, zona Leste.

