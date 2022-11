UBS Móvel da Prefeitura de Manaus inicia atendimentos na comunidade Jardim Mauá

MANAUS — A Prefeitura de Manaus mobilizou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel para atender a população que reside na comunidade Jardim Mauá, no bairro Mauazinho, zona Leste. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a UBS Móvel inicia os atendimentos nesta segunda-feira, 7/11, na rua 4, onde deve permanecer por duas semanas.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que os moradores podem buscar os serviços no período de 8h às 12h e 13h às 16h, sem necessidade de agendamento. É preciso levar um documento de identidade com foto, CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essa UBS Móvel estava no Studio 5, no Distrito Industrial, e agora está disposta para atender os usuários que moram no Jardim Mauá. O objetivo dessas unidades é servir como ponto alternativo para a promoção à saúde, facilitando o acesso da população e garantindo que todos usufruam dos serviços da Semsa, sem precisar se deslocar para longe de casa”, ressaltou.

De acordo com a titular da Semsa, as UBSs Móveis dispõem dos seguintes serviços: consulta médica e de enfermagem, coleta de exame preventivo, dispensação de medicamentos, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

As estruturas são coordenadas pela Semsa, por meio do Núcleo de Programas de Saúde Móvel, da Diretoria de Atenção Primária (DAP). Elas funcionam de segunda a sexta-feira, e têm permanência de pelo menos 15 dias em cada localidade, conforme planejamento do programa.

As outras três UBSs Móveis seguirão atendendo nos endereços onde estavam alocadas na semana passada. São eles: rua Araraboia, s/nº, conjunto Viver Melhor I – 2ª Etapa, bairro Lago Azul, zona Norte; rua Canadá, 276, São José Operário, zona Leste; e nas dependências da UBS Lindalva Damasceno, na rua 7, bairro Tarumã, zona Oeste.