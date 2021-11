UBS Ajuricaba está com atividades suspensas temporariamente

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Ajuricaba, da estrutura da Prefeitura de Manaus, terá suas atividades suspensas temporariamente, a partir desta quarta-feira, 3/11, para a realização de reformas estruturais. A unidade está localizada na avenida Leste, s/nº, no conjunto Ajuricaba, Alvorada, zona Oeste.

Para que os usuários não sejam prejudicados, a equipe da UBS organizou um esquema de atendimento, inclusive direcionando pacientes para outras unidades nas imediações. Permanecerão na sede da unidade, além da diretora, servidores para apoio administrativo, acolhimento e orientação à população. Os demais servidores serão redirecionados para outras unidades, até que a obra seja concluída.

A orientação é que os usuários que precisem de consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo, curativo, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, farmácia, imunização, atendimento odontológico e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, se dirijam às UBSs Mansour Bulbol, na avenida Desembargador João Machado, s/nº, no mesmo bairro; UBS bairro da Paz, na avenida Esperança, 51, no bairro da Paz; UBS Santos Dumont, na rua Comandante Norberto von Gal, 434, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz; e a UBS Redenção, na rua Olinda, 22, Redenção.

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) O-03, localizada na rua Amor Agarradinho, s/nº, no bairro da Paz, também dará apoio em consultas médicas, de enfermagem, coleta de preventivo, aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

Os serviços de agendamento e coleta de exames, consultas especializadas e demais atendimentos, via Sisreg, serão orientados aos usuários nas unidades onde realizarem as consultas médicas e de enfermagem.

