Uber vai mostrar destino e valor aos motoristas antes de eles aceitarem as corridas

O Uber vai passar a mostrar para os motoristas parceiros o endereço de destino e o valor total da corrida antes que eles aceitem a viagem. A atualização do aplicativo para os condutores foi anunciada pela empresa nesta terça-feira (5).

A novidade já vinha sendo testada em diversas cidades desde o ano passado e agora passa a funcionar em municípios de médio e grande porte de todas as regiões do país, inclusive São Paulo, Brasília e outras capitais.

Além de conferir o destino, a tela de oferta de viagem também vai mostrar o valor total em reais que o motorista recebe com a corrida, incluindo o adicional de preço dinâmico quando esse recurso estiver ativo.

No modelo anterior, o cartão de oferta de viagem mostrava somente uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário.

O gerente de operações para segurança do Uber Araceli Almeida afirma que o recurso dá mais tranquilidade aos motoristas. “O objetivo é tornar cada oferta ainda mais clara, fornecendo mais detalhes das viagens que estão sendo solicitadas por meio do aplicativo para que os parceiros possam decidir antecipadamente quais desejam realizar”, explica.