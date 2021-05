Twitter reabre solicitação de verificação de contas após pausa de 3 anos

O Twitter começou a liberar nesta quarta-feira (20), após mais de 3 anos de suspensão, o formulário para solicitação de verificação de contas, que coloca um selo azul ao lado do nome do usuário.

Segundo a plataforma, o selo azul “é uma forma de ajudar as pessoas a identificar contas autênticas de grande interesse público”. Embora qualquer usuário possa fazer o pedido de verificação, é preciso que a conta se encaixe em uma de seis categorias:

poder público;

empresas, marcas e organizações sem fins lucrativos;

jornalismo;

entretenimento;

esportes;

ativistas e outros indivíduos influentes;

O critério mínimo para a verificação é ter um perfil completo, com nome, foto e imagem de capa configuradas, além de endereço de e-mail confirmado ou número de telefone.

A conta também não pode ter infringido as regras de comunidade nos últimos 12 meses.

Cada uma das categorias possui regras específicas para que o Twitter conceda o selo. A rede social disse que ampliará a lista para cientistas, acadêmicos e líderes religiosos nos próximos meses.

A pessoa precisa provar que é ligada a uma instituição indicando um link em que o nome e biografia dela estejam presentes, por exemplo. Os detalhes estão em uma página de suporte.

Os pedidos de verificação na rede social foram pausados em 2017, quando a plataforma foi alvo de críticas por ter dado o selo azul para contas de auto-proclamados supremacistas brancos.

Em 2018, a companhia anunciou a retirada do formulário por tempo indeterminado. Desde então, algumas contas eram verificadas pela rede social, mas não havia a opção de algum usuário solicitar o selo – as seleções eram feitas pela própria equipe do Twitter.

Atualmente, cerca de 360 mil contas na rede são verificadas.

Como pedir a verificação do perfil?

Para solicitar o selo azul do Twitter é preciso ir até o menu “Configurações e privacidade” e selecionar a opção de verificar a conta.

A plataforma irá pedir para o usuário contar quem ele é e adicionar informações que ajudem a empresa a confirmar a identidade.

A confirmação pode ser um link que mostre que uma pessoa é ligada a determinada organização governamental, veículo de imprensa ou time de futebol, por exemplo.

O processo pode demorar entre 1 e 4 semanas, segundo o Twitter. O resultado da avaliação é enviada por e-mail.

Se um usuário aceitar o resultado, poderá pedir o selo novamente em 30 dias. Não há limite para pedidos de reconsideração.

Em coletiva de imprensa virtual, B Byrne, gerente de produtos da plataforma, disse que a avaliação é feita por moderadores humanos e que há apenas um pequeno auxílio de ferramentas automatizadas. Em 2017, quando a verificação foi pausada, ela também era conduzida manualmente.

FONTE: G1

