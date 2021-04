Twitter libera imagens 4K para todos os usuários

EUA – Usuários de rede social já podem publicar e visualizar imagens na resolução 4k, desde quarta-feira (21). O recurso, que só funcionava na versão web, passa a estar disponível também no aplicativo do Twitter, para iOS e Android.

As imagens publicadas e visualizadas nos dispositivos móveis eram limitadas à resolução máxima de 2048px x 2048px. No início deste ano, um grupo seleto de usuários passou a postar imagens 4k via aplicativo móvel, quando o Twitter estava realizando testes de configuração. Com o sucesso dos experimentos, a rede social expandiu a ferramenta.

De acordo com o The Verge, imagens em 4k possuem quatro vezes mais resolução do que reproduções em Full HD, que hoje tem máximo de 1920 pixels na horizontal por 1080 na vertical. Ou seja, o padrão de imagens Ultra HD (4k) nos dispositivos móveis pode chegar a 3840 x 2160 pixels.

Portanto, as imagens no Twitter agora poderão ser visualizadas e postadas com muito mais semelhança com a realidade, além de cores mais fortes e detalhes mais nítidos.

Como habilitar o recurso

Para habilitar a nova ferramenta, os usuários devem acessar seção “uso de dados” do menu de configurações no aplicativo. Para conseguir visualizar imagens 4k, basta habilitar “imagens de alta qualidade”. Já a postagem de imagens em alta resolução será permitida após a habilitação do recurso “uploads de imagens de alta qualidade”.

Também é possível definir se as imagens em alta resolução serão permitidas para celular e Wi-Fi, apenas Wi-Fi, ou totalmente desabilitadas.

