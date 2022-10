Turistas aquecem economia e poluem meio ambiente de Presidente Figueiredo

Com as altas temperaturas do verão amazônico, o município de Presidente Figueiredo (distante 120 quilômetros de Manaus) é um dos destinos preferidos dos moradores da capital e também de turistas, em busca dos balneários da Terra das Cachoeiras.

Porém, os benefícios com aumento do fluxo de pessoas na temporada, que movimenta e aquece a economia local, não se refletem no meio ambiente, principal riqueza do município.

De acordo com a Norte Ambiental, empresa responsável pela coleta dos resíduos na área urbana da cidade, cerca de 7 mil quilos de materiais descartados são recolhidos nos finais de semana (sexta, sábado e domingo) apenas na área do Parque Municipal Corredeira do Urubuí, um dos locais preferidos pelos visitantes por ser gratuito, de fácil acesso e sem barreiras que inibam a entrada de alimentos.

Segundo o gerente da Norte, Carlos Matute, apesar das diversas lixeiras instaladas no local, o volume é ainda maior em grandes eventos, como festivais e festas de final de ano e carnaval.

“A coleta na área do Urubuí é feita duas vezes todos os dias, mas nos finais de semana reforçamos as equipes para dar conta da quantidade, principalmente na margem direita da corredeira e na área onde estão os quiosques próximos da ponte, que são os locais onde ocorrem a maior incidência de resíduos”, afirmou Matute.

Entre os principais produtos recolhidos pelas equipes de limpeza estão as garrafas PET, embalagens de salgados e doces, restos de coco e de comida, marmitas, latinhas de cerveja e garrafas de vidro.

Para recolher os materiais localizados na corredeira, as equipes utilizam luvas nitrílicas, desenvolvidas com borracha sintética e muito resistente a rasgos, desgastes e produtos abrasivos produzidos pelos resíduos.