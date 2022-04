Turista é mordido por tubarão em Fernando de Noronha

FERNANDO DE NORONHA, PE (G1) — Um turista de Rondônia, 34 anos, foi mordido por um tubarão, na Praia da Cacimba do Padre, nesta quinta-feira (21), em Fernando de Noronha. Segundo testemunhas, o rapaz pegava onda sem prancha, o chamado “jacaré”, quando afirmou que sentiu uma fisgada no pé.

A vítima foi levada por condutores de visitantes que estavam no local para o Hospital São Lucas para atendimento.

“Paciente masculino, 34 anos, deu entrada no Hospital São Lucas, por volta das 15h de hoje, com ferimento em pé esquerdo, referindo incidente com tubarão. O paciente foi atendido pela equipe de plantão, estava consciente e orientado, foi realizado [exame de] raio-x, medicação e sutura no local do ferimento. Em seguida recebeu alta”, diz o texto da unidade de saúde.

O engenheiro de pesca Léo Veras, especialista em tubarões, foi chamado pela Administração da Ilha para avaliar o ferimento.

O pesquisador falou com o turista e analisou o corte no pé do rapaz. “É um caso clássico de trombada com um tubarão-limão. Era um animal pequeno, provavelmente com pouco mais de um metro de comprimento pela configuração da mordida”, avaliou Veras.

Segundo o estudioso, o animal não mordeu o turista de forma intencional. “Depois da mordida o tubarão regurgitou e fugiu rapidamente. Não tem perda de tecido na pele do rapaz”, falou o engenheiro de pesca.

Incidente

Para Léo Veras esse não é o caso de ataque e sim de incidente, principalmente porque não houve perda de tecido do local atingido.

“O animal não finalizou a mordida, é diferente quando tubarão quer arrancar o pedaço, vê o ser humano como presa. Neste caso foi um encontro acidental e o corte no turista foi pequeno. Esse rapaz vai ficar apenas com uma espécie de tatuagem natural”, disse Léo Veras