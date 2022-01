Turista britânico é decapitado na Tailândia por ouvir música alta

Foi identificado o homem, de nacionalidade britânica, que foi morto na Tailândia, na madrugada deste sábado (22).

Marcus Evans, de 49 anos, foi decapitado, na província de Kanchanaburi, por estar ouvindo música muito alto, durante uma estadia no país.

O turista britânico estava na companhia de uma amiga – Shaun Kevun Dagnan, de 55 anos -, que ficou também ferida na sequência do ataque.

A imprensa britânica refere que o homem tinha chegado à Tailândia a 17 de dezembro e que nesta sexta-feira teria entrado em conflito com habitantes locais por usar um aparelho de ligação Bluetooth para ouvir música.

Um homem de 23 anos foi detido na manhã de sábado com as roupas ainda com sangue. Tudo indica que a vítima e o agressor não seriam desconhecidos, tendo este último dado cigarros à vítima momentos antes.

