Turbina de avião pega fogo durante decolagem, no Rio

Um avião soltou fogo pela turbina pouco antes de decolar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, e as pistas foram fechadas às 17h27 desta quinta-feira (4), e reabertas às 18h26. Ninguém se feriu.

O voo GOL 2040 tinha destino a Porto Alegre quando o motor pegou fogo ainda na cabeceira da pista.

Destroços causados pelo princípio de incêndio ficaram pela pista, o que levou ao fechamento do aeroporto.

“As operações no Aeroporto Santos Dumont ficaram suspensas entre 17h27 a 18h26, desta quinta-feira (4), devido a detritos deixados na pista por uma aeronave da empresa aérea Gol, que apresentou falhas no momento da decolagem. Não houve feridos. A equipe de manutenção e operações prontamente realizou a vistoria e limpeza da pista, para a liberação”, informou a Infraero em comunicado.

Procurada pelo g1, a Gol Linhas Áereas informou que a falha técnica foi detectada a tempo, e que todos os protocolos para essas situações foram cumpridos pela tripulação.

A empresa informou ainda que vai acomodar os passageiros nos próximos voos (Veja a nota completa abaixo)

“A GOL informa que o voo G3 2040 desta quinta-feira (04/05) operando a rota Rio de Janeiro (SDU) para Porto Alegre (POA) às 17h20, teve a decolagem interrompida após ser constatada uma falha técnica no motor 2. A decisão foi tomada no início da corrida em baixa velocidade nos primeiros metros da pista do aeroporto Santos Dumont.

A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e retornou para a posição de estacionamento para realizar o desembarque, que ocorreu sem intercorrências. Para minimizar os impactos aos Clientes, a Companhia está disponibilizando acomodações nos próximos voos. A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia.”