‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’ ganha o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2023

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo confirmou seu favoritismo ao ser eleito o Melhor Filme no Oscar 2023.

Indicada em 11 categorias na premiação, a superprodução da dupla Dan Kwan e Daniel Scheinert ganhou sete estatuetas.

O prêmio de Melhor Filme foi anunciado na cerimônia, que aconteceu em Los Angeles, nos EUA, pelo ator veterano Harrison Ford.

Além de faturar a principal honra da noite, o filme venceu também em Melhor Atriz, com Michelle Yeoh, que fez história como a primeira artista de origem asiática a ganhar na categoria.

As outras estatuetas conquistadas por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo foram Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz Coadjuvante, com Jamie Lee Curtis, e Melhor Ator Coadjuvante, com Ke Huy Quan.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo acompanha uma família que cuida de uma lavanderia e precisa resolver problemas com impostos. A mãe, interpretada por Michelle Yeoh, vê a vida virar de cabeça para baixo quando descobre que precisa salvar o mundo ao transitar pelo multiverso.

A partir daí, o longa embarca em uma viagem cheia de reviravoltas, com toques de comédia, drama e muita reflexão sobre a maneira como nos relacionamos com as pessoas que amamos.

O prêmio de Melhor Filme foi recebido pelo produtor Jonathan Wang. “Não haveria filme sem o nosso brilhante e querido elenco e a equipe de produção”, disse ele no palco.

“Isto é para o meu pai, que, assim como muitos pais imigrantes, morreu cedo. Ele está orgulhoso de mim, não por causa disso, mas porque fizemos este filme com o que ele me ensinou: ninguém é mais importante que lucro, ninguém é mais importante que os outros”, continuou ele, emocionado.