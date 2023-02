Tubarão é encontrado congelado em praia após onda de frio nos EUA

Após uma onda de frio brutal mergulhar o país em temperaturas abaixo de zero, um tubarão-sardo foi encontrado congelado em uma praia de Massachusetts, nos EUA, no último fim de semana.

O animal foi encontrado na Baía de Cape Cod pela fotógrafa Amie Medeiros na manhã de sábado (4). Ela publicou a foto em suas redes sociais, dizendo que não era o que esperava encontrar em sua “congelante aventura de inverno”.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, a sensação térmica no local chegou a -30ºC na noite de sexta-feira (3).

Entretanto, de acordo com o Cape Wide News, noticiário local, o animal não teria morrido por causa do frio. Especialistas dizem que ele provavelmente chegou à costa sem vida e, depois disso, congelou. As fotos indicam que ele tinha feridas em sua barbatana.

O biólogo John Chisholm explica que os tubarões-sardo gostam de água fria e são comuns durante todo o ano na costa de Massachusetts. A espécie, que pode chegar a mais de 3,5 metros de comprimento, foi classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, sigla em inglês) devido a pesca, legal e ilegal, para consumo da carne. Eles normalmente se alimentam de outros animais, como peixes e lulas.

“Não sabemos o que o matou. Ele está morto há algum tempo e bastante decomposto, então definitivamente morreu antes da onda de frio”, disse Chisholm.

O especialista acredita que as barbatanas e a cauda do tubarão haviam sido cortadas. Ele disse que a maior parte dos dentes do animal também foi retirada. Os atos são considerados crimes ambientais, puníveis com até dois meses de prisão e multas de até R$ 5,2 mil.

Até o momento, a Polícia Ambiental de Massachusetts não está investigando o caso.