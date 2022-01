Tsunami atinge Tonga após erupção de vulcão submarino

A erupção de um vulcão submarino causou um tsunami em Tonga, no Oceano Pacífico, neste sábado. A capital do país, Nuku’alofa, teve partes inundadas por ondas que chegaram a 1 metro. Imagens nas redes sociais mostram casas e edifícios situados em frente à praia sendo invadidos pela água. Toda a zona costeira ficou inundada rapidamente.

O tsunami ocorreu após o Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ter entrado em erupção. O vulcão fica a cerca de 65 km ao norte da capital tonganesa. Um alerta para todo o país foi emitido pelo Serviço Meterológico de Tonga, neste de sábado.

Ainda na sexta-feira, cientistas já haviam observado explosões maciças, trovões e relâmpagos perto do vulcão Imagens de satélite mostraram o vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai entrando em erupção por volta das 18h30 deste sábado, no horário local.

Um serviço privado de meteorologia da Nova Zelândia registrou o início da atividade vulcânica com imagens infravermelhas. Elas mostram como o céu claro deu lugar a uma nuvem gigante de fumaça sobre em Tonga.

Infrared Satellite Imagery shows how clear skies were fast replaced by the giant #eruption cloud over #Tonga in the past couple hours. pic.twitter.com/pxqA4LymlH

— WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) January 15, 2022