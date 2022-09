Trump declara apoio à reeleição de Bolsonaro: ‘homem maravilhoso’

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Republicanos) declarou nesta quinta-feira (8) “completo e total” apoio à candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. O norte-americano chamou o brasileiro de sua versão dos trópicos.

“O presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, o ‘Trump Tropical’, como é carinhosamente chamado, fez um grande trabalho para o maravilhoso povo do Brasil. Quando eu era presidente dos EUA, não havia outro líder de país que me ligasse mais do que Jair em busca de cortes de tarifas e impostos, renegociações comerciais, políticas de drogas e fronteiras reforçadas (para colocar os ‘bandidos’ na cadeia), ajuda militar e mais”, disse Trump.

“O presidente Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo. Ele é um homem maravilhoso e tem meu endosso completo e total”, acrescentou.

A declaração ocorreu por meio da Truth, a rede social criada por Trump, e um dia após as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil.

Na última quarta-feira (7), o governo realizou o desfile-cívico-militar, na Esplanada dos Ministérios, e contou com a participação de Bolsonaro e ministros de Estado. Os chefes dos demais Poderes – Legislativo e Judiciário – não compareceram.

Desfilaram pela Esplanada a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O percurso total foi de dois quilômetros.

Na cerimônia, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial — entre os anos de 1939 a 1945 — também participam do desfile do 7 de Setembro, além de crianças e atletas atendidos pelo programa Forças no Esporte, do Ministério da Defesa.