Tropical Hotel Manaus vai funcionar como hotel-cassino

MANAUS, AM (SIM&NÃO) — Arrematado pelo grupo Fametro em novembro de 2020 por R$ 91 milhões, o Tropical Hotel deve ser reinaugurado em dezembro deste ano e está preparado para ser um hotel-cassino. A informação foi revelada pela reitora do Centro Universitário Fametro, Maria do Carmo Seffair, em entrevista ao podcast do Sim&Não, que aconteceu ontem. A legalização e regulamentação dos cassinos, bingos e jogos de azar foi aprovada pela Câmara dos Deputados neste ano e está tramitando no Senado.

“O hotel tá prontinho para isso. É passar (pela aprovação no Congresso) e vir. Aqui não tem jeito, ele foi criado para isso”, disse a reitora. “O hotel Tropical tem esse padrão e ele será um dos únicos. São poucos que serão permitidos e o do Amazonas será o Tropical. Ele está preparado e tem licença para isso. Depois que a gente adquiriu que a gente viu”, adiantou a reitora.

Santa Casa

Ainda na entrevista, a reitora informou que as obras de revitalização da Santa Casa, também arrematada pelo grupo Fametro, só não iniciaram por conta do que ela chamou de ‘empecilhos’ impostos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Caso as obras já tivessem em andamento, a Santa Casa seria entregues em no máximo dois anos e meio, a um custo que poderia variar de R$ 50 a R$ 70 milhões, oriundos de financiamento. O hospital funcionará por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).