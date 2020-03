Tripulantes denunciam contaminação de coronavírus em massa em navio da Marinha

Após a confirmação do afastamento de dois oficiais que prestam serviço no navio Almirante Saboia (G25), atracado na Ilha do Mocanguê, em Niterói, por testarem positivo para o novo coronavírus, tripulantes denunciaram ao jornal O DIA uma possível contaminação em massa dentro da embarcação. Segundo relatos, cerca de 60% dos colaboradores – 150 do total de 250 – estariam com suspeita da doença e trabalhando normalmente. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Marinha informou que apenas dois os militares foram afastados de seus cargos e estão em quarentena domiciliar.

Segundo informações da Marinha, os oficiais infectados são o Comandante e o Imediato do navio. Após a divulgação do contágio, a Marinha informou que “medidas de descontaminação no navio foram realizadas por meio da Companhia de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da MB, à semelhança do procedimento adotado para os demais navios em operação”.

Ainda segundo as denúncias, apesar das medidas adotadas para a descontaminação, praças continuam trabalhando, mesmo com sintomas, sem nenhum dos equipamentos de proteção. “Mandaram os dois oficias para casa e os praças continuam sofrendo. Existe uma determinação de ter 20% dos tripulantes e, mesmo assim, tem comando forçando a permanência de todos lá. É uma situação quase que escrava. É uma pandemia que está passando do limite e estão ignorando, forçando um trabalho. É desumano”, disse um dos tripulantes.

Procurada, a Marinha informou que “todos os militares da tripulação estão sendo monitorados, de acordo com os protocolos previstos”. Confira a nota na íntegra:

“A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando em Chefe da Esquadra, informa que o Comandante e o Imediato de um dos navios subordinados testaram positivo para o COVID-19. Os Oficiais cumprem isolamento residencial, de acordo com os protocolos definidos pelos Ministérios da Saúde e da Defesa, tendo sua situação acompanhada regularmente pela Unidade Médica da Esquadra. Medidas de descontaminação no navio foram realizadas por meio da Companhia de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da MB, à semelhança do procedimento adotado para os demais navios em operação. Todos os militares da tripulação estão sendo monitorados, de acordo com os protocolos previstos”.

Comentarios