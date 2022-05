Tripulação é assaltada e voo é cancelado em Salvador

SALVADOR — Um voo teve que ser cancelado, nesta sexta-feira (13/5), em Salvador, depois que a tripulação foi assaltada na saída do hotel indo para o aeroporto Luís Eduardo Magalhães. De acordo com a Gol, todos os funcionários estão bem, não sofreram nenhuma violência física e registraram Boletim de Ocorrência.

Os trabalhadores tinham pernoitado no hotel para o voo que sairia de madrugada.

A companhia esclareceu que, devido ao crime, o voo 2027, que tinha como destino o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e sairia às 4h20, foi transferido para às 9h com uma nova tripulação.

A Polícia Civil da Bahia informou que já iniciou as diligências para identificar os suspeitos e recuperar os celulares roubados dos funcionários.

Em nota, a Gol lamentou o ocorrido e disse que “está tomando ações de segurança para tentar minimizar os riscos de que novos eventos como este ocorram”.

Veja a nota completa

“A GOL lamenta o ocorrido com sua equipe de tripulantes quando ela se preparava para o trajeto até o Aeroporto de Salvador na madrugada desta sexta-feira (13). A Companhia informa que ofereceu apoio à tripulação e está tomando ações de segurança para tentar minimizar os riscos de que novos eventos como este ocorram.

Todos os tripulantes registraram Boletim de Ocorrência, passam bem e, felizmente, não sofreram nenhuma violência física, apesar da perda material de seus pertences. Diante do ocorrido, foi acionada uma nova tripulação para assumir o voo 2027 com destino ao Aeroporto Santos Dumont (RJ) e a previsão de partida é para às 09h desta sexta-feira (13/05). Os passageiros receberam todo o atendimento necessário e as facilidades pertinentes ao período de adiamento.”