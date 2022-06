Tricicleiros de Parintins recebem novos uniformes e triciclos reformados para o Festival 2022

PARINTINS — Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas, os tricicleiros de Parintins estão entre as categorias que melhor representam o turismo na Ilha Tupinambarana (a 369 quilômetros de Manaus). Como medida de valorização, o Governo do Amazonas tem direcionado investimentos ao segmento, como qualificação profissional e a padronização do serviço com novos uniformes e veículos reformados.

Para fortalecer o turismo em Parintins, o governador Wilson Lima entregou, no dia 15 de junho, durante ações do programa Governo Presente, novos uniformes e triciclos reformados aos tricicleiros. Além disso, eles também receberam certificados do workshop Bem Receber, que capacita profissionais que têm contato direto com os turistas na terra de Caprichoso e Garantido.

Há mais de 10 anos ganhando a vida como tricicleiro, o parintinense Aluízio Pereira, depende da atividade para equilibrar o orçamento familiar. Ele conta que, embora cansativa, a rotina sobre o triciclo é gratificante.

“O período em que a gente ganha dinheiro é no festival, dá para ganhar o dinheiro para sustentar a família. É muito importante, vai entrar uma renda para todos nós. Saio de manhã de casa, 7h, volto meio-dia, tomo banho, almoço, descanso e saio de novo, até umas 18h. Depois volto de novo e fico até quando termina tudo. É gratificante, as pessoas elogiam a gente”, disse Aluízio, que estima aumento de 100% nos lucros, em relação a 2019.

Para ele, receber qualificação para prestar um serviço de qualidade aos turistas é bom tanto para os profissionais, quanto para quem sai do município levando uma boa impressão e o desejo de retornar.

“Tenho meu certificado, a gente trabalha no nosso padrão. Meu trabalho é uma coisa para a pessoa valorizar. Eu mostro meu trabalho para que as pessoas que vêm de fora cheguem lá na cidade deles e digam ‘em Parintins os tricicleiros são nota 10’”, ressalta ele, que integra a Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP).

Ele detalha, ainda, que as ações destinadas à categoria fizeram diferença também durante e após os períodos mais agudos da pandemia de Covid-19, ajudando os profissionais a se reerguer financeiramente.

“Durante esses 10 anos (que ele exerce a atividade), o único governador que olhou pela classe dos tricicleiros foi o Wilson Lima. No tempo da pandemia nos deu o cartão (Auxílio Estadual) de R$ 600, todos nós ganhamos. Hoje eu recebo o cartão de R$ 150 também (Auxílio Estadual Permanente). Agradeço por tudo o que ele tem feito pela classe dos tricileiros”, concluiu Aluízio.

Padronização – Por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), os tricicleiros receberam, no dia 15 de junho, 200 uniformes e 200 triciclos, devidamente reformados. O material foi entregue aos profissionais da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e da Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN).

A agenda voltada ao fortalecimento do turismo em Parintins também contou com a entrega de certificados a 249 profissionais do setor que concluíram o Workshop Bem Receber, realizado em maio na sede de Parintins e na comunidade Santa Rita, na região da Serra da Valéria. A capacitação profissional para dar novas oportunidades de emprego e renda é prioridade do Governo do Amazonas.

O projeto qualificou tricicleiros; taxistas/mototaxistas; atendentes de hotéis, bares, restaurantes; atendentes de porto e aeroporto; vendedores ambulantes; e camareiras, entre outros profissionais do comércio em geral. A qualificação contribui para melhorar o atendimento do turista durante os grandes eventos de Parintins, em especial o Festival Folclórico. Ao todo, 209 pessoas foram qualificadas na sede e 40 na comunidade Santa Rita da Serra da Valéria.

Lançado em maio de 2022, o Workshop Bem Receber está qualificando um total de 850 prestadores de serviços turísticos em Parintins. A metodologia envolve palestras de 2 horas/aula (cada turma), com a apresentação de vídeos, dinâmicas e atividades práticas sobre qualidade no atendimento ao turista.

Patrimônio – O decreto que declara os tricicleiros de Parintins Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas foi sancionado pelo governador Wilson Lima e publicado em maio no Diário Oficial (DOE). O tradicional meio de transporte da ilha dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido remonta à década de 1980 e, atualmente, é o meio de vida de cerca de mil trabalhadores.

Desde 2019, o governo estadual vem adotando medidas que visam melhorias para a categoria de trabalhadores. Entre elas está a oferta de cursos de inglês para os profissionais do segmento.