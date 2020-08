Tribuna da Câmara começa a ser utilizada novamente na segunda-feira

A Tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) será reativada na próxima segunda-feira (17), mas com ressalvas. A orientação é que aos vereadores utilizem a máscara no momento da fala e que, durante cada pronunciamento, o microfone e toda a área da Tribuna sejam higienizados para evitar qualquer risco de contaminação.

A medida é restrita apenas aos parlamentares, que voltarão a fazer uso do local após cinco meses de inatividade, por conta da pandemia do novo coronavírus.

A presença de pessoas na CMM está limitada apenas a servidores e terceirizados autorizados. O retorno do público será feito de forma gradual, em conformidade com as normas estabelecidas contra a Covid-19.

A doença já infectou mais de 100 mil pessoas em todo o Estado do Amazonas, sendo aproximadamente 40 mil só em Manaus, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Desde o dia 1º de julho, quando foram retomadas as atividades presenciais, a Câmara de Manaus tem tomado cuidados importantes no combate à propagação da Covid-19. A suspensão do recesso parlamentar no meio do ano e as medidas de sanitização e desinfecção em todas as dependências da sede do poder legislativo, estão entre as principais.

Precaução

As dúvidas sobre a presença de uma nova onda da pandemia e a demora na cura da doença são motivos de preocupação, na CMM.

Além do uso e do descarte correto da máscara de proteção individual, todos que frequentam as instalações da CMM são orientados a lavar as mãos de forma correta, a fazer o uso do álcool em gel e manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.

A atenção começa desde a entrada do prédio, onde são disponibilizados álcool em gel e procedimento de aferição da temperatura dos que chegam, por parte da equipe de saúde da Casa Legislativa.

Servidores com idade acima de 60 anos ou portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, permanecem em casa, em trabalho de forma remota.

Comentarios