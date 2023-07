Três UBSs iniciam novo serviço para redução de risco de infecção pelo vírus HIV

A população de Manaus poderá ter acesso ao serviço de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP), a partir desta segunda-feira (3), em três unidades de saúde da prefeitura. A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, informa que o novo serviço será oferecido nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ajuricaba (zona Oeste), Carmen Nicolau (zona Norte) e Dr. Luiz Montenegro (zona Sul), ampliando as estratégias de prevenção.

A PEP é uma medida de prevenção de urgência e consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV, a partir da relação sexual desprotegida (sem uso de preservativo ou com rompimento do preservativo) e nos casos de violência sexual e acidentes ocupacionais (com material perfurocortantes ou por contato direto com material biológico de risco).

A técnica responsável pelas ações de Controle do HIV/Aids da Semsa, enfermeira Rita de Cássia Castro de Jesus, informa que as três unidades da rede municipal de saúde atenderão, exclusivamente, os casos relacionados à relação sexual desprotegida e que, no caso da PEP por violência sexual ou PEP ocupacional, já existe um fluxo de atendimento em outros serviços de saúde. Ela explica que a PEP deve ser iniciada com os medicamentos antirretrovirais em, no máximo, 72 horas após a exposição ao risco.

“A PEP funciona de forma a evitar que o vírus HIV alcance o sistema imunológico, impedindo sua reprodução e disseminação no organismo. O tratamento é feito com dois medicamentos que devem ser tomados diariamente por 28 dias. Se houver adesão ao tratamento e a PEP for iniciada dentro de prazo correto, a efetividade é de mais de 95% na proteção contra a infecção pelo HIV”, afirmou Rita de Cássia.

Para ter acesso ao serviço, é necessário procurar uma das três unidades de saúde, quando um profissional irá realizar o atendimento e uma avaliação do risco a partir das informações repassadas pela pessoa interessada. “O profissional de saúde precisa compreender, a partir da conversa com o usuário, o que motivou a procura pela PEP, identificar se há mesmo indicação para a profilaxia pós-exposição e orientar sobre o uso de outras estratégias de prevenção”, informou Rita de Cássia.

Após o período de 28 dias com medicamentos da PEP, a UBS continuará o acompanhamento do usuário por mais seis meses, quando será possível concluir se houve ou não a infecção. No caso de infecção, o usuário seguirá com atendimento nos Serviços de Atenção Especializada (SAEs) ou nas unidades de saúde que realizam o manejo no tratamento do HIV.

De acordo com Rita de Cássia, depois dos seis meses de acompanhamento, quando não houver a infecção pelo HIV, o usuário será orientado sobre as medidas de controle e prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) que a Semsa disponibiliza para a população na rotina de atendimento, com o foco na estratégia da Prevenção Combinada.

Os serviços oferecidos incluem a distribuição de preservativos internos (feminino) e externos (masculino); oferta de testes rápidos; a vacinação contra o HPV e a Hepatite B; redução de danos; e prevenção da transmissão vertical, que ocorre da gestante para o bebê durante a gestação, parto ou aleitamento.

Além da PEP, as UBSs Ajuricaba (zona Oeste), Carmen Nicolau (zona Norte) e Dr. Luiz Montenegro (zona Sul) também oferecem a Profilaxia Pré-exposição ao HIV (PrEP), que é uma estratégia que reduz em mais de 90% o risco de infecção pelo HIV e consiste no uso diário de medicação antirretroviral.

“Cada usuário do SUS tem seu estilo de vida e práticas sexuais. Então, uma medida de prevenção que funciona para uma pessoa não necessariamente pode ser utilizada para outra. A partir da escuta da fala do usuário, o profissional de saúde pode orientar sobre a melhor forma de prevenção às ISTs, que pode incluir uma, duas ou mais medidas combinadas. O importante é proteger a saúde da população”, destacou Rita de Cássia.

Unidades com oferta de PEP, a partir do dia 3 de julho

UBS Carmem Nicolau – Rua Nestor Nascimento, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte;

UBS Dr. Luiz Montenegro – Rua Pico das Águas, 527, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Sul;

UBS Ajuricaba – Rua Gusmânia, s/nº, Alvorada, zona Oeste.