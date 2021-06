Três postos atendem população para imunização contra Covid-19, em Manacapuru

Dezessete pontos de vacinação distribuídos em três endereços estão funcionando em Manacapuru, para vacinar a população a partir dos 25 anos neste sábado (19). O mutirão, que faz parte do mutirão Vacina Amazonas, organizado pelo Governo do Amazonas, em parceria com as prefeituras municipais, está ocorrendo no 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Serviço Social do Comércio (Sesc) e no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva.

“Estamos com três grandes postos de vacinação, uma grande equipe trabalhando aqui em parceria com o município. Temos o drive-thru no Batalhão da Polícia Militar, além dos pontos do Sesc e do Ceti para atender toda a população. Aqui mesmo no drive-thru a gente vai estar com atendimento de pedestres também”, pontuou o secretário executivo de Assistência Especializada do Interior da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Cássio Espírito Santo.

De acordo com ele, a ação no interior do estado segue critérios epidemiológicos. “Manacapuru foi um município muito afetado. Atualmente, no interior do estado, é o que está com maior número de internações, e essa medida visa criar um bloqueio vacinal para que a gente tenha maior efetividade da vacinação. A vacina é a nossa esperança”, destacou Cássio.

Vacinados – O vendedor Magno Queiroz, de 39 anos, foi um dos primeiros a chegar, acompanhado de mais três familiares, para receber a vacina aproveitando o sistema drive-thru.

“A gente tem, através dela (vacina) a esperança de termos dias melhores, de termos uma saúde mais prolongada. A gente, tendo essa vacina, fica mais tranquilo para poder sair de casa. A gente vem agradecer, toda a população de Manacapuru agradece, com certeza, os jovens são mais agradecidos por estar tomando essa vacina, e a gente agradece a todos”, enfatizou o vendedor.

A pescadora Sebastiana Barbosa, 36, que chegou ao posto do 9º Batalhão a pé, também optou por garantir a primeira dose nos primeiros momentos da campanha, neste sábado.

“Eu esperei muito esse momento e estou muito orgulhosa de estar aqui, para tomar a primeira dose da vacina. Estou muito feliz de estar aqui, quero que todas as pessoas venham se vacinar hoje. Eu digo para o Governo muito obrigada, por ter concedido essa vacina para todos nós de Manacapuru. Obrigada, Wilson Lima”, agradeceu a pescadora.

Nova faixa etária – O governador do Amazonas, Wilson Lima, estendeu, no final da manhã deste sábado (19/06), em Manacapuru, a vacinação para a população a partir de 25 anos contra a Covid-19.

O público deve levar documento pessoal original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), para garantir a vacinação.

