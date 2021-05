Três meses pós-parto, cantora Simone Mendes passa por cirurgia para retirar útero

Três meses após dar à luz Zaya, a cantora Simone Mendes realizou uma histerectomia, cirurgia para a retirada do útero. Neste sábado (29), a assessoria da dupla de Simaria confirmou a realização do procedimento, devido aos sangramentos contínuos que a artista enfrentou desde o parto da segunda filha.

“Simone operou da adenomiose. Ela estava com um sangramento contínuo, por quase três meses após o parto e com muitas queixas de dor e até hemorragias intensas”, informou a assessoria da cantora ao Notícias da TV.

Neste período, sob a orientação do médico Renato Kalil, Simone buscou outros tratamentos, como o uso do DIU (dispositivo intrauterino) Mirena, ingestão de hormônios e demais procedimentos.

“Após exames e em consenso entre a artista e o médico, optou-se por uma histerectomia, realizada por videolaparoscopia para a retirada do útero, já que a cantora já havia realizado a Laqueadura após o nascimento de Zaya”, segue a nota.

“Simone passa bem e segue em repouso após o procedimento”, conclui o comunicado.

Na noite de sexta-feira (28), Simone publicou um Stories no Instagram no qual aparece na cama de um hospital. “Vou ficar três dias off meus amores! Está tudo bem comigo, depois explico. Deus abençoe todos vocês”, disse ela na rede social.

FONTE: NOTÍCIAS DA TV

