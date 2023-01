Três das cinco apostas ganhadoras da Mega da Virada são bolões

Das cinco apostas que vão dividir o prêmio de quase R$ 542 milhões da Mega da Virada sorteada neste sábado (31), três foram originadas em bolões.

De acordo com a Caixa, os registros vencedores foram cadastrados em Santos (SP), com um bolão de 34 cotas, em Arroio do Sul (RS), com um bolão de 45 cotas e em São José da Bela Vista (SP), com um bolão de nove cotas.

Além dos bolões premiados, a divisão de R$ 108.393.993,26 por aposta vencedora será recebida integralmente por duas apostas cadastradas nas cidades de São José da Bela Vista (SP) e Florestal (MG).

As dezenas sorteadas no concurso 2.550 da loteria foram: 04 — 05 — 10 — 34 — 58 — 59.

Além daqueles que cravaram todas as seis dezenas sorteadas, 2.485 apostas acertaram a quina e poderão receber R$ 45.438,78 cada. Outros 183.921 bilhetes foram marcados com a quadra e terão direito a um prêmio de R$ 877,04 cada.

Na Mega da Virada 2022, foram feitas mais de 435,21 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 1,95 bilhão em arrecadação, 30% a mais que no ano passado.

▓▓▓ R7 ▓▓▓