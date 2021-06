Três cidades paulistas iniciam novo lockdown a partir deste domingo

A cidade de Araraquara, em São Paulo, inaugura a partir das 12h deste domingo (20) novo lockdown. A restrição terá duração de uma semana, encerrando às 0h do próximo domingo (27).

De acordo com a prefeitura, o confinamento é uma tentativa de reduzir o número de contaminações e possíveis novas internações. O objetivo é evitar um colapso no sistema de saúde no município.

As cidades de Américo Brasiliense e Santa Lúcia também adotaram às medidas restritivas que suspendem a circulação de transporte coletivo e decreta toque de recolher aos moradores.

Até mesmo serviços considerados essenciais serão afetados, supermercados deverão fechar as portas e trabalhar por meio de delivery nas próximas 66 horas.

Para transitar nas ruas destas três cidades, o cidadão deverá apresentar comprovante de compra de gêneros alimentícios, de medicamentos ou comprovante de atendimento médico, veterinário ou de vacinação.

FONTE: DIÁRIO DO PODER

