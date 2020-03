Trem de alta velocidade descarrila na França e deixa mais de 20 feridos

Um trem de alta velocidade (TGV) que realizava o trajeto entre Estrasburgo, no nordeste da França, e Paris descarrilou nesta quinta-feira (5), deixando ao menos 21 feridos. O maquinista foi hospitalizado em estado grave.

“De acordo com o primeiro balanço provisório, o acidente, a 30 quilômetros de Estrasburgo, deixou um ferido em emergência absoluta e 20 em urgência relativa”, anunciou a prefeitura local.

Um porta-voz da companhia ferroviária francesa SNCF informou que o maquinista, “gravemente ferido”, foi vítima de um traumatismo da coluna dorso-lombar. Ele teve de ser transportado de helicóptero ao hospital.

348 passageiros a bordo

O trem circulava a 270 km/h no momento do descarrilamento, às 7h45 da França (3h45 em Brasília). O acidente aconteceu entre Ingenheim e Saessolsheim, no nordeste da França, com 348 passageiros a bordo.

Os quatro primeiros vagões saíram dos trilhos. Mas “o maquinista conseguiu acionar o dispositivo de freios de emergência para a segurança dos viajantes”, afimou um porta-voz da SNCF.

Cerca de cem bombeiros foram mobilizados para prestar assistência às vítimas. Já a circulação de trens na região foi interrompida nos dois sentidos, gerando atrasos no tráfego ferroviário da região.

A SNCF também anunciou que abriu uma investigação interna, para apurar a causa do acidente.

Choque repentino

A prefeitura de Ingenheim disponibilizou um salão de festas para o acolhimento dos passageiros. Uma viajante contou à Rádio France Bleu Alsace que estava no primeiro vagão do trem. Ela afirma ter sentido “um forte choque” e “impactos nas janelas”. “O trem freou, saiu dos trilhos e se elevou”, disse.

“A impressão era que estávamos dentro de uma máquina de lavar! Pedras voaram em todos os sentidos, os vidros explodiram. Todos ficamos muito chocados”, contou outro passageiro à rádio local Top Music.

Em 2015, um TGV já havia descarrilado nesta região da França, no último trecho do trajeto Paris-Estrasburgo. O trem saiu dos trilhos em Eckwersheim, deixando 11 mortos entre as 53 pessoas a bordo.

Fonte: RFI