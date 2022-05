Treinador de Andrea Lee chama lutadores brasileiros de “trapaceiros”

LAS VEGAS — A luta entre Viviane Araújo e Andrea Lee foi movimentada e de alto nível, porém as lutadoras acabaram ofuscadas pela postura de um dos treinadores da americana. No evento realizado neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), Tony Kelley polemizou ao contestar o caráter dos profissionais do Brasil no MMA.

O episódio aconteceu no intervalo do primeiro para o segundo round. Quando Lee se dirigiu ao corner, Kelley, irritado pelo fato de sua atleta não conseguir nocautear ‘Vivi’ logo no início do combate, atacou a veterana e os demais brasileiros do esporte. Sem titubear, o treinador ignorou a presença das câmeras e afirmou que os lutadores do país são ‘sujos’.

