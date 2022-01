Trecho da avenida Samaúma será interditado para drenagem profunda segunda-feira (31)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar, a partir de segunda-feira, 31/1, um trecho da avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. A medida é necessária para que no local seja realizado um serviço de drenagem profunda, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

O IMMU vai interditar o trecho entre as ruas Paracuuba e Angico Branco, e a previsão de finalização da obra é até o dia 9 de fevereiro.

Desvios

No sentido bairro/Centro, o trânsito será desviado da seguinte maneira: os veículos vão circular até a avenida Samaúma, depois vão acessar as ruas Paracuuba, Faveiro, Angico Branco e retornam para a avenida Samaúma, seguindo o itinerário.

Para o sentido Centro/bairro, os motoristas vão seguir até a avenida Samaúma, depois irão acessar às ruas Angico Branco, Faveiro, Paracuuba, avenida Samaúma e seguem itinerário normal.

Ônibus

A prefeitura montou um esquema de desvio no itinerário dos ônibus sem que haja prejuízos aos usuários.

As linhas 029, 042, 315, 443, 446, A032 e A456, no sentido bairro/Centro, vão seguir normalmente até as avenidas Margarita e Governador José Lindoso, rua Delfi, avenida Madre Tereza, acessam a avenida Samaúma e seguem o itinerário normalmente.

No sentido Centro/bairro, as linhas 029, 315, 443, 446, A032 vão circular até a avenida Samaúma, ruas Guarupava, Jequitibá e Eurípedes, depois vão acessar a avenida Preciosa e seguem o itinerário normal.

Ainda no sentido Centro/bairro, as linhas 042 e A456, vão trafegar até a avenida Samaúma, depois nas avenidas Madre Tereza e Governador José Lindoso, realizam o acesso na avenida Margarita e seguem o itinerário.

