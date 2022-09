TRE-AM lança editais para preenchimento de vagas de juiz em sete zonas eleitorais

MANAUS — O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) tornou público três editais para preenchimento de cargo de juiz em sete zonas eleitorais, sendo seis da capital e uma do interior do Estado.

O Edital TRE/AM n.º 005/2022, assinado no dia 30/8 pelo presidente da Corte Eleitoral, desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, abre inscrições para a 1.ª, a 2.ª, a 31.ª, a 63.ª e a 68.ª zonas eleitorais em razão do término do biênio dos magistrados titulares das referidas circunscrições. Conforme o edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 19/9.

O presidente do TRE/AM assinou, no dia 29/8, o Edital TRE/AM n.º 003/2022 para magistrados interessados em pleitear o cargo de juiz eleitoral da 37.ª zona eleitoral, neste caso, em razão do término da prorrogação do biênio da magistrada titular da referida circunscrição eleitoral.

A contagem do prazo de 20 dias para requerimento de inscrições iniciou em 30/8 e termina em 18/9.

Já o Edital, de n. 004/2022, assinado em 30/8, é para magistrados interessados em pleitear o cargo de Juiz Eleitoral da 9.ª zona eleitoral da Comarca de Tefé, em razão da vacância do Juízo da referida circunscrição eleitoral. As inscrições iniciaram dia 31/8 e podem ser efetuadas até o dia 19/9.

