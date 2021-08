Transporte clandestino no Centro é alvo de operação da prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou nesta segunda-feira, 9/8, uma fiscalização para coibir o transporte irregular na área central da cidade. A ação contou com a participação de fiscais de transportes do instituto que abordaram veículos e atuaram nos pontos de táxis do Centro, atendendo solicitação do Sindicato dos Taxistas de Manaus (Sintax-AM), que pediu combate a veículos particulares que fazem serviço de táxi.

Conforme o chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Pedro Henrique Alcântara, a fiscalização se estendeu até as 15h, e resultou em sete notificações.

“A equipe de fiscalização do IMMU iniciou a operação às 9h, e seguiu até as 15h, para coibir o transporte clandestino no modal táxi. No local, verificamos que carros particulares estavam estacionados em vagas destinadas aos táxis e, por isto, foram autuados. As ações irão continuar em outras áreas da cidade atendendo determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, e do diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, para organizar o transporte da cidade”, Pedro Henrique.

A atuação do órgão fiscalizador do trânsito e de transporte foi elogiada pelo Sintax-AM. “Temos verificado veículos não identificados como táxi, que ficam parados na região do centro comercial oferecendo transporte de passageiros, sem ser taxistas ou de serviço de aplicativo de transporte. Esta situação configura irregularidade e, por isto, pedimos apoio do IMMU”, explicou o presidente do sindicato, José Carlos de Sousa.

